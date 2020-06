Karim Benzema intègre le Top 5 des buteurs du Real avec brio

Karim Benzema a inscrit un doublé face à Valence et a aidé le Real à décrocher une victoire importante dans la course au titre (3-0). Avec 243 goals, le Français est entré dans le Top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire des Merengues. Et il l'a fait avec la manière.



Son deuxième but est un concentré de technique et de talent. Une enchaînement contrôle-frappe fabuleux. A savourer.