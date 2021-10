Karim Benzema est-il vraiment un candidat au Ballon d'Or ?

La hype monte de manière vertigineuse depuis plusieurs semaines dans les médias français et espagnols. Et si Karim Benzema créait la surprise en remportant le Ballon d'Or 2021 ?

A la fois numéro neuf et meneur de jeu de son équipe, Karim Benzema présente un profil hybride unique au plus haut niveau mondial. Il dicte à la fois le tempo offensif et effectue le premier pressing à la perte de balle. "C'est un attaquant complet, dans tous les sens du terme", décrivait récemment Carlo Ancelotti, à la suite du 200e but inscrit en Liga par Karim Benzema.

L'humilité avec laquelle il est revenu en Equipe de France pour l'Euro 2020 l'a honoré. Dans la contre-performance de la bande à Didier Deschamps, c'est lui qui présentait le meilleur bulletin de notes des trois éléments offensifs, devant Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Son but en huitième de finale ou encore celui en finale de Nations League face à l'Espagne auront achevé de convaincre le monde du football qu'il est l'un des meilleurs techniciens à jouer au football en 2021.