Joueurs fâchés, mercato animé : révolution sur fond de crise au Barça

Le problème des grands clubs, de football par exemple, c'est qu'ils doivent rester au top du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Une défaite en championnat, une élimination en Coupe d'Europe, un début de mésentente en interne : autant de grains de sable qui peuvent enrayer la machine car ils sont solidement attendus au tournant. C'est exactement une période que traverse le FC Barcelone en ce moment.

Difficile d'identifier un réel point initial à cette situation, mais les départs importants y sont clairement pour quelque chose. Xavi Hernandez (2015), Neymar (2017) et Andres Iniesta (2018) ont quitté le navire : les deux éléments espagnols assez logiquement vu leur âge, le Brésilien pour sortir de l'ombre de Lionel Messi et gagner encore plus d'argent.

Quand les performances sur la pelouse suivent, il est encore possible de sauver la face. Mais on ne voit plus grand-chose hormis les valeurs sûres (Marc-André Ter Stegen, Lionel Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Luis Suarez ou Frenkie de Jong). Sans compter des transferts entrants récents qui apportent très peu (Ousmane Dembélé recruté contre 125 millions d'euros, Philippe Coutinho recruté contre 145 millions d'euros, André Gomes, Arthur, Arda Turan, Nelson Semedo, Jérémy Mathieu, Martin Braithwaite, Paco Alcacer, Kevin-Prince Boateng... on continue ?).

>>> LIRE AUSSI : Rakitic furieux sur le Barça : "Je ne suis pas un sac de patates !"

Résultat : le club catalan s'en remet de plus en plus à son génie argentin Messi (32 ans), qui ne cesse de marquer certes, mais c'est un peu le désert derrière. Fait aggravant cette saison : la blessure longue durée de Luis Suarez, l'attaquant parfait pour évoluer aux côtés de la Pulga. Le constat est aujourd'hui alarmant, le mot 'crise' convient parfaitement à la situation. A tous les étages, malgré la première place provisoire en Liga (devant le Real Madrid, qui a remporté le dernier Clasico).

Un noyau dont le niveau baisse et qui est incapable de remplacer les points majeurs partis, une absence de victoire en Champions League depuis 2015 (souvenez-vous l'élimination contre Liverpool la saison dernière...), des entraineurs incapables de transcender leur noyau (les idoles Pep Guardiola ou Luis Enrique y parvenaient au contraire d'Ernesto Valverde et Quique Setien), guerre ouverte entre les joueurs et la direction lorsqu'il s'agit de diminuer les salaires durant la crise du coronavirus, six administrateurs qui démissionnent au conseil d'administration, un président Josep Bartomeu qui semble se concentrer prioritairement sur sa réélection lors du scrutin de 2021, un large endettement du club qui se poursuit, etc. La liste est longue. Très longue. Trop longue.

Le Barça se prépare à un nouveau mercato agité : Ivan Rakitic est fâché et devrait partir, Coutinho revient mais sera-t-il conservé ?, Suarez risque de retourner en Uruguay pour finir sa carrière et de nombreux autres sont aussi cités sur le départ. Dans le sens des arrivées, la formation espagnole court derrière Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter Milan, et songerait déjà à un plan B (Alexander Isak, avant suédois de la Real Sociedad). Messi constitue le rêve de la direction de l'Inter, mais il va, sauf surprise, boucler son somptueux parcours là où il l'a commencé.

Comme la situation bat clairement de l'aile, le président Bartomeu va probablement encore apporter de nombreux changements, notamment en tentant de réussir un bon mercato. La solution viendra peut-être du retour de Xavi, sur le banc cette fois. Seule une icone du club peut, à court ou moyen terme, éteindre l'incendie dans la maison blaugrana.