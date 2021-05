Joan Laporta sur la prolongation de Messi : "Leo mérite plus mais il apprécie nos efforts"

Ensuite est arrivé le moment que tout le monde attendait. Lionel Messi va-t-il poursuivre son aventure au Barça ?

L’information avait bouleversé le monde du football : "Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone". Après avoir passé toute sa carrière de footballeur en Catalogne, le génie argentin avait annoncé son intention de quitter le club en août dernier. Mais le Barça ne voulant céder son capitaine sous aucun prétexte, Lionel Messi est finalement resté contre son gré.

"Pour le nouveau contrat de Messi, ça se déroule bien, mais ce n’est pas fait. Nous devons continuer à travailler. Nous avons fait une offre dans les limites du possible du Barça. Leo mérite certainement beaucoup plus mais en raison de son désir de faire que le Barça soit grand, je pense qu’il apprécie grandement l’effort qui a été consenti et je pense qu’il est très enthousiaste à l’idée de continuer", a expliqué Laporta, qui pense être un pion essentiel dans la prolongation de Messi, "Ce n’est pas une question d’argent. Leo demande d’abord de l’affection et veut se sentir à l’aise au sein du club. Il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il fait des efforts. Avant il y avait un autre président et maintenant c’est moi. Et il aime ça. Il était déçu par l’autre président et maintenant il a un président qui l’aime et qu’il le lui dit".