Joan Laporta : "Le club est au-dessus de tout le monde, même du meilleur joueur que le club ait connu"

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est présenté ce vendredi en conférence de presse pour s’exprimer sur l’impossibilité de signer un nouveau contrat avec Lionel Messi.

La situation financière catastrophique du club n’est pas un secret. Le président du Barça ne l’a pas caché et c’est la raison principale du départ du numéro 10.

"La masse salariale aurait dépassé les 110% par rapport aux entrées du club. Nous n’avions donc pas de marge pour offrir un nouveau contrat à Leo. Lorsque nous sommes arrivés au club, on nous avait présenté des chiffres mais après nos analyses, nous avons compris que la situation était pire", a expliqué Joan Laporta.

"Nous aurions dépassé le plafond salarial autorisé par la Liga. C’est pour ça que nous n’avons pas pu mettre en application le premier contrat sur lequel nous étions d’accord avec Messi. Les sanctions auraient affecté les droits TV pour les 50 prochaines années. Le club a plus de 100 ans et est au-dessus de tout le monde, même du meilleur joueur que le club ait connu. Les règles sont dures mais nous les connaissions et nous devons les respecter", a-t-il ajouté.

Messi a été présent durant l’entièreté des négociations et plusieurs accords ont été trouvés mais aucun ne rentrait dans les règles de la Liga : "La première offre était de cinq années de contrat dont nous ne paierons que deux ans et a été acceptée par Leo. Mais cela ne rentrait pas non plus dans le fair-play financier. Nous avons tout essayé. Nous avions trouvé un accord avec Lionel mais qui ne rentrait pas dans le cadre financier".

La porte quant à un accord futur reste évidemment ouverte du côté du Barça mais la situation semble compliquée et impossible à régler à temps. "Je ne veux pas apporter de faux espoirs. Durant les négociations nous avons appris qu’il avait d’autres offres. Le timing est serré. La Liga commence bientôt, Lionel doit avoir le temps de réfléchir à son futur et à ce qui se présente à lui", a annoncé le président barcelonais.

Joan Laporta a tout de même tenu à rendre hommage au génial numéro 10 : "Leo mérite tout. Il a prouvé qu’il aimait le Barça. Il y aura un après Leo comme après le départ d’autres grands joueurs. Il nous a apporté beaucoup de joies et de trophées. Nous devons être éternellement reconnaissants".

"Lionel voulait rester donc il n’est pas content. Tout le monde voulait qu’il reste mais c’est impossible. Je lui souhaite évidemment le meilleur à lui et sa famille et le Barça restera toujours sa maison. Les adieux se feront de la façon qu'il décide", a conclu le président de Barcelone.

Le feuilleton Messi promet donc d’être agité durant ce mercato et les probabilités de le voir sous le maillot Blaugrana de plus en plus infimes, à moins que ce ne soit un coup de comm supplémentaire pour mettre la pression sur la Liga, qui perdrait là une de ses dernières stars.

