"Je vois Messi à l'entrainement... j'essaie de le copier !", sourit Griezmann

"Grizi" a suppléé Lionel Messi ! Auteur d'un doublé somptueux pour sa première à Barcelone, la recrue Antoine Griezmann a étincelé face au Betis de Nabil Fekir (5-2), également buteur dimanche en Championnat d'Espagne. Et après deux journées, l'Atlético Madrid et Séville mènent la danse.

Sous les yeux de Messi, toujours convalescent et présent en tribune au Camp Nou, le Betis s'est permis d'ouvrir le score en contre grâce au Français Fekir (15e). Mais son compatriote Griezmann a égalisé en se jetant (41e) puis il a donné l'avantage au Barça d'un magnifique tir enroulé (50e), justifiant les 120 M EUR versés à l'intersaison pour le recruter. Il a aussi délivré une passe décisive à Arturo Vidal (77e).

"Le Betis nous a secoué avec leur ouverture du score. Nous avons produit du beau jeu, avec beaucoup d'occasions, et nous avons pris du plaisir ce soir. J'espère que ce sera toujours comme ça. Nous avions envie de changer les choses après la défaite à Bilbao (1-0). Nous avons beaucoup progressé mais il nous reste encore des détails à améliorer. Mais c'est le chemin à suivre. (Sur l'absence de Messi, Suarez et Dembélé) Quand il manque des joueurs importants, c'est toute l'équipe qui doit hausser son niveau. Cela a été le cas ce soir. Moi, tout seul, je ne peux rien faire: si je marque ou je donne des passes décisives, c'est avant tout grâce à mes partenaires. Nous sommes une équipe et quand il y a des blessures, la meilleure chose est que les entrants jouent leur rôle. C'était un bon match ce soir. (Sur son deuxième but, une frappe enroulée magnifique) Je vois +Leo+ (Messi) le faire à l'entraînement, j'essaie de le copier !", a expliqué le Français après la partie au micro de la chaine espagnole Movistar.