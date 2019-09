"Je suis préoccupé, nous n'allons pas très bien...", avoue Valverde

Qu'arrive-t-il au FC Barcelone ? Très inquiétant samedi en Liga, le champion d'Espagne en titre a chuté face au promu Grenade (2-0), malgré les efforts de Lionel Messi, et laissé l'épatant club andalou s'installer provisoirement en tête devant Séville, opposé au Real Madrid dimanche.

Impuissant et dépassé au stade Nuevo Los Carmenes, le Barça s'est retrouvé mené après seulement deux minutes de jeu sur une tête de Ramon Azeez (2e). Puis Alvaro Vadillo a alourdi le score (66e) sur un penalty provoqué par une main d'Arturo Vidal.

Et malgré l'entrée à la pause de Messi et du prometteur attaquant Ansu Fati (16 ans), les Catalans ont subi, déjà, leur deuxième défaite en cinq journées du Championnat d'Espagne... alors qu'ils n'avaient concédé jusque-là que quatre revers en deux saisons de Liga depuis l'arrivée de l'entraîneur Ernesto Valverde.

"Il est clair que je suis préoccupé parce que nous ne récoltons pas de bons résultats à l'extérieur. Et quand cela arrive deux ou trois fois, c'est le symptôme que nous n'allons pas très bien. Il y a des joueurs qui ont repris la compétition tardivement, à cause de blessures ou autre, mais nous n'avons pas été bons. A l'extérieur, nous ne réussissons pas de bons matches. Nous dominons, mais nous ne traduisons pas cette domination en occasions de but. C'est vrai que l'adversaire marque sur sa première opportunité mais ce n'est pas une excuse, nous n'étions pas bien. Nous manquons d'autorité dans la zone de vérité, dans les 30 derniers mètres, il s'agit de bien conclure les actions. C'est là que nous sommes imprécis. (Sur sa responsabilité) J'essaie d'être toujours responsable de ce qui arrive. Certes, les joueurs sont les acteurs sur le terrain mais l'entraîneur est responsable, je me sens responsable. Je considère toujours qu'on peut gagner ou perdre, mais au moins, quand on perd, il faut toujours avoir mérité la victoire. Ce soir, cela n'a pas été le cas. (Sur la défense du Barça, la pire de Liga avec 9 buts encaissés) Ce n'est pas une statistique flatteuse pour nous et cela ne ressemble pas à nos performances de ces dernières années. Mais c'est vrai que les adversaires sont en réussite face à nous", a déclaré l'entraineur du Barça.