Le Real Madrid s'est facilement imposé 2-0 face à Valence ce dimanche dans le cadre de la 23ème journée de Liga. Mais Zinédine Zidane a à nouveau perdu un joueur, puisque Dani Carvajal a été contraint de quitter la pelouse peu avant la demi-heure de jeu.

Zizou est actuellement privé de nombreux défenseurs, Eder Militao, Serio Ramos, Marcelo, Alvaro Odriozola et, désormais, Dani Carvajal, mais aussi d'Eden Hazard et Rodrygo.

"On est dans une bonne passe, on doit continuer à croire en nous-mêmes, a souligné Zinédine Zidane en conférence de presse. Aujourd'hui, ça a été un beau match, on a très bien analysé le match défensivement, tous, pas seulement les défenseurs. Les blessures ? Je ne comprends pas. C'est vrai que ça fait beaucoup de blessures. Je suis inquiet, en tant qu'entraîneur quand tu perds un joueur ça t'embête toujours, je suis désolé pour Carva qui avait joué 25 bonnes minutes... On perd un joueur important, mais je ne peux pas vous donner la raison de toutes ces blessures. Pour un entraîneur, une blessure, c'est la pire des choses. J'espère que ce n'est pas trop grave, on verra demain."