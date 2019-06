Jasper Cillessen quitte le Barça pour Valence

Le Néerlandais Jasper Cillessen va poursuivre sa carrière en Espagne, mais plus au FC Barcelone. Le gardien de but de 30 ans s'est engagé ce mardi avec le FC Valence, a fait savoir le club de Primera Division. La durée de son contrat et le montant de la transaction n'ont pas encore été dévoilés.

Jasper Cilessen a défendu les couleurs du Barça lors des trois dernières saisons mais a dû jouer le rôle de doublure du gardien titulaire, l'Allemand Andre Ter Stegen. Il est en revanche le n°1 en équipe nationale néerlandaise. Elle a récemment atteint la finale de la Ligue des Nations. Il avait alors évoqué ses envies de départ pour obtenir davantage de temps de jeu.

En Catalogne, Jasper Cillessen aura joué 32 matches au total depuis 2016, dont 24 en Coupe du Roi, 5 en championnat et 3 en Champions League. Lors de la saison dernière, il a joué 11 rencontres (7 en Coupe, 3 en Liga et 1 en C1).

Le Néerlandais avait débuté sa carrière professionnelle au NEC Nimègue en 2010 avant de rejoindre l'Ajax en 2011 puis le Barça en 2016.