Januzaj s'offre un remake de son but contre l'Angleterre

Adnan Januzaj a encore fait parler la précision de son fabuleux pied gauche en Coupe du Roi contre le Celta Vigo. La Sociedad s'est imposée 2-0 dans cette manche retour et s'est qualifiée pour la suite de la compétition.



Percussion côté droit, crochet et frappe enroulée, l'enchaînement ne vous rappelle rien ? Son but contre l'Angleterre en phase de groupe du Mondial évidemment.



Du coup, on se fait un petit plaisir et on vous le propose à nouveau.