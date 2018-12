Januzaj marque et file en 1/8 de la Coupe du Roi

Oyarzabal a tout d'abord ouvert le score après seulement dix minutes de jeu en faveur des Basques avant que Januzaj n'inscrive le second but de son équipe (27e).

La Real Sociedad s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi mercredi soir au dépens du Celta Vigo. Les coéquipiers d'Adnan Januzaj, qui a inscrit le deuxième but de son équipe, l'ont emporté à domicile 2-0 après avoir obtenu le match nul (1-1) à l'extérieur le 1er décembre dernier.

Denayer battu avec l'OL contre Rennes

Suite à la défaite mardi de Montpellier face à Lille (0-1), Lyon avait l'occasion de s'emparer de la deuxième place de la Ligue 1 de football, occupée depuis hier par les Nordistes. Pour ce faire, la victoire était impérative à domicile mercredi face à Rennes. Les coéquipiers de Jason Denayer, titulaire, se sont finalement inclinés à domicile face aux Bretons (0-2), qui jouaient leur premier match sous la houlette de Julien Stéphan qui a succédé à Sabri Lamouchi, lors de la seizième journée du championnat de France.

Lyon a concédé deux buts fatals en fin de première période des oeuvres de son ancien joueur Ben Arfa (41e) et de Siebatcheu (43e). Malgré une possession de balle en leur faveur et de nombreuses tentatives (15), les Lyonnais ne sont jamais parvenus à réduire le score après le repos.

Dans les autres rencontres qui se disputaient à 19h00, Toulouse, avec Aaron Iseka Leya, s'est imposé sur la pelouse de Reims (0-1) qui alignait Bjorn Engels et Thomas Foket en défense. Sylla a ouvert le score juste avant le repos (45e). Dijon, avec Laurent Ciman à partir de la 73e, l'a emporté à dix sur ses terres face à la lanterne rouge Guingamp grâce aux réalisations de Jeannot (14e) et de Haddadi (86e). Coco (79e) avait égalisé entre-temps pour les Guingampais. Caen, sans Stef Peeters, s'est incliné sur le fil à domicile face à Nîmes (1-2). Oniangue (90e) a égalisé dans les dernières minutes, répondant à un but de Bozok (18e) en début de rencontre mais Landre (90e+4) a offert la victoire aux visiteurs dans les ultimes secondes.

Enfin, Nantes, avec Anthony Limbombe à partir de la 74e, l'a emporté sur sa pelouse face à Marseille (3-2). Les Marseillais ont mené à deux reprises en première période via Sanson (28e) et Thauvin sur penalty (36e) mais les troupes de Vahid Halilhodzic sont à chaque fois revenues au score grâce à Sala (30e) et Toure (45e+1). L'ancien joueur du Standard de Liège Boschilia (64e) a finalement offert les trois points aux joueurs locaux en seconde période.