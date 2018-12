Januzaj marque et file en 1/8 de la Coupe du Roi, Vermaelen rejoue pour le Barça

La Real Sociedad s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi mercredi soir au dépens du Celta Vigo. Les coéquipiers d'Adnan Januzaj, qui a inscrit le deuxième but de son équipe, l'ont emporté à domicile 2-0 après avoir obtenu le match nul (1-1) à l'extérieur le 1er décembre dernier.

Oyarzabal a tout d'abord ouvert le score après seulement dix minutes de jeu en faveur des Basques avant que Januzaj n'inscrive le second but de son équipe (27e).

Pas de problème non plus pour le Barça. Le tenant du titre, après sa victoire étriquée de l'aller (1-0), a assuré au retour contre Leonesa (D3) en s'imposant 4-1. Thomas Vermaelen retrouvait le chemin des pelouses et a disputé tout le match.

Valence, grâce à une réalisation de Michy Batshuayi, s'était également qualifié mardi pour les huitièmes au dépens d'Ebro.