Januzaj encore buteur offre la victoire à la Sociedad

Adnan Januzaj a marqué le seul but de la rencontre opposant la Real Sociedad à Valladolid. Avec cette victoire, le club espagnol est 3e au général.

Il faut croire que dès qu’une grande compétition internationale se profile, Adnan Januzaj se rappelle à nos bons souvenirs. Le joueur de la Sociedad a encore marqué ce week-end. Déjà buteur contre Valence la semaine passée, le Diable Rouge inscrit son 2e but de la saison en Liga. Et ce but permet à la Real Sociedad d’empocher les trois points.

Avec cette victoire, la Sociedad occupe une belle 3e place au classement général.