Jan Oblak prolonge jusqu'en 2023 à l'Atlético

Le gardien slovène Jan Oblak, souvent décisif et très courtisé, a choisi de prolonger avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2023, a annoncé mercredi le club "colchonero", confronté à une fuite de ses talents et soucieux de bétonner le contrat d'un de ses cadres.

"Jan Oblak a prolongé son contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'au 30 juin 2023. Le Slovène, âgé de 26 ans, a signé son nouveau contrat, qui le lie avec le club pour quatre saisons supplémentaires", a écrit le club dans un communiqué.

Selon le site du quotidien sportif madrilène As, la clause libératoire du portier a été relevée à 120 millions d'euros, et son salaire revu à la hausse à 10 millions d'euros annuels.

Arrivé en 2014 en provenance du Benfica Lisbonne, Oblak s'est rapidement imposé comme une valeur sûre de l'effectif "rojiblanco". Spécialisé dans les parades spectaculaires, il a été le gardien qui a encaissé le moins de buts en Liga ces trois dernières saisons et domine à nouveau le classement du prix "Zamora" en 2018-2019.

Oblak compte 203 matches avec l'Atlético, dont plus de la moitié (115) achevés sans encaisser le moindre but.

Sa prolongation de contrat, très attendue, est une bouffée d'oxygène pour l'Atlético, confronté à une fin de cycle: le défenseur Lucas Hernandez a été recruté pour l'été prochain au Bayern Munich, les milieux Saul et Rodrigo Hernandez sont convoités et des grognards comme Diego Godin et Filipe Luis sont également annoncés sur le départ.

Il faudra voir si le nouveau bail d'Oblak est un argument pour convaincre Antoine Griezmann de rester: l'attaquant français, sans aucun doute le meilleur "Colchonero" de la saison avec le Slovène, est à nouveau cité pour un possible départ cet été, un an après avoir rejeté l'offre du FC Barcelone et prolongé jusqu'en 2023 avec l'Atlético, avec à clé le plus haut salaire de l'histoire du club (environ 20 millions d'euros par an).

Selon la presse, Griezmann (28 ans) disposerait cet été d'une clause libératoire à 120 millions d'euros.