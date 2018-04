Iniesta: "Je me souviendrai toujours de mes débuts avec le Barça à Bruges"

A bientôt 34 ans, Andrés Iniesta a annoncé vendredi son départ du FC Barcelone en fin de saison. Il a expliqué qu'il ne pourrait plus "donner le meilleur" de son talent à l'avenir et qu'il voulait être "honnête" avec lui-même et avec son club formateur. Il a aussi souligné que parmi tous les grands moments vécus avec le Barça ses débuts en 2002 à Bruges resteront inoubliable. La rencontre de phase de groupes de la Ligue des Champions s'était jouée le 29 octobre et Iniesta avait été titularisé à 18 ans. Barcelone, déjà qualifié, avait fait confiance à plusieurs jeunes et s'était imposé 0-1.

"J'ai eu la chance et l'opportunité de vivre des moments magiques, des moments que je n'avais jamais imaginé vivre. Mais je retiens toujours le jour où j'ai débuté avec l'équipe première à Bruges (en 2002). Jusqu'alors, tout cela était un rêve et c'est devenu une réalité", a déclaré Iniesta vendredi.

"Après 22 années ici (au FC Barcelone), je sais ce que signifie être un joueur de cette équipe qui est pour moi la meilleure du monde. Je sais ce que signifie l'exigence de jouer ici saison après saison et je connais la responsabilité d'être capitaine de ce club. Si je veux être honnête avec moi-même et avec ce club qui m'a tout donné, je considère que ma trajectoire ici s'achève cette saison. J'ai toujours considéré que ce club, qui m'a accueilli quand j'avais 12 ans, méritait le meilleur de moi-même, comme je l'ai fait jusqu'à présent. J'ai compris que dans un futur proche je ne pourrais plus lui donner le meilleur de moi-même au niveau physique et mental. Si j'avais voulu imaginer comment achever ma carrière ici, cela aurait été de cette manière, en me sentant important, en me sentant titulaire, avec la possibilité de gagner des titres."

Évoquant son avenir dans le football et son prochain club, le médian espagnol a laissé planer l'incertitude, mais ouvert la porte à un club situé hors d'Europe: "Il reste des choses à discuter, des choses à régler. J'ai toujours dit que je ne jouerai jamais contre mon club (le Barça) donc toutes les destinations qui ne sont pas situées en Europe sont envisageables. A partir de là, en fin de saison ou quand ce sera le moment, on saura quelle destination j'ai choisie."