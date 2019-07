Impatience et décalage horaire pour le premier entrainement d'Eden Hazard au Real

Après les "batailles" administratives, les formalités d'usage, les conférences de presse et les vacances, les choses sérieuses commencent pour Eden Hazard. Le Diable s'entraîne pour la première fois avec son nouveau club, le Real Madrid. Tout l'effectif est actuellement au Canada, à Montréal pour le "Real Madrid Tour", sa "tournée" de pré-saison avant de disputer l'International Champions Cup (contre le Bayern Munich, Arsenal et l'Atlético de Madrid).

Le Belge a pris les premiers contacts avec ses nouveaux coéquipiers et semblait plutôt impatient de commencer à s'entraîner. Interviewé par Real Madrid TV, il explique "ne plus pouvoir attendre" pour commencer à s'entraîner. Mais il le confie avec le sourire, il n'a pas beaucoup dormi en raison du décalage horaire, "je me suis endormi à 5h du matin", explique-t-il. Ce qui ne l'empêchera sans doute pas d'être concentré et motivé lors de ce qui restera son premier entrainement avec le club dont il a toujours rêvé.