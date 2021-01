Les échecs Lopetegui et Solari

Il y a cinq ans, Zinedine Zidane devenait l’entraîneur du Real Madrid… le reste est historique - © GABRIEL BOUYS - AFP

Le Real entre dans une autre dimension, et ne va pas dans la bonne direction. Zidane sort alors des radars footballistiques alors que Cristiano Ronaldo est transféré à la Juve. Un élément plusieurs fois évoqués comme étant la raison du départ du coach français...

Pour le Real, il va falloir se réinventer. Lopetegui, alors sélectionneur de l’équipe d’Espagne est engagé. Une histoire qui commence déjà très mal puisqu’il devait coacher la Roja à la Coupe du monde, quelques jours seulement après l’officialisation de son nouveau poste. Il est alors viré par la sélection espagnole qui n'apprécie pas du tout le timing.

La sauce ne prendra jamais réellement et à la fin octobre Lopetegui est viré. Mauvais buzz, mauvaise image pour les deux parties. Solari le remplacera mais là non plus cela ne prendra pas. Il tiendra un peu plus longtemps mais en mars il est à son tour renvoyé. Une seule personne est indiquée pour sauver les meubles et redresser la barre : Zinedine Zidane. La légende madrilène fait son retour pour le plus grand plaisir des supporters mais aussi et surtout du vestiaire, encore et toujours derrière lui.