"Il faut féliciter Thibaut, tout le mérite lui revient", souligne Zidane

Les joueurs du Real Madrid - © GIUSEPPE CACACE - AFP

GOALS & HIGHLIGHTS | Real Madrid 0-0 Atlético (4-1 penalties) | Spanish Super Cup - 13/01/2020 Zinedine Zidane's Real Madrid were crowned Spanish Super Cup champions after beating Atlético Madrid after a penalty shootout (4-1) with goals from Dani Carvajal, Rodrygo Goes, Luka Modric and Sergio Ramos and a fantastic display from goalkeeper Thibaut Courtois. #RMSuperCopa | #Supercampeones ???? SUBSCRIBE YOUTUBE: https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=realmadridcf ???? FOLLOW US FACEBOOK: http://facebook.com/realmadrid INSTAGRAM: https://instagram.com/realmadrid TWITTER: http://twitter.com/realmadrid SNAPCHAT: http://snapchat.com/add/realmadrid ???? BECOME A MADRIDISTA: https://www.realmadrid.com/en/fans/madridistas/international ???? JOIN THE MADRIDISTA NATION: https://www.facebook.com/becomesupporter/RealMadrid/?entrypoint_surface=youtube