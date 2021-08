"Ici, c’est Barça" : la presse catalane fière après le succès de Barcelone contre Sociedad

Aller de l’avant et ne pas penser au passé. C’est quelque part une règle que s’est fixée le FC Barcelone pour cette saison 2021-2022. Pas facile pourtant d’ignorer l’ombre encombrante de Lionel Messi, fraîchement parti au PSG. Le quotidien sportif catalan 'Mundo Deportivo' n’a pu s’empêcher d’avoir une pensée pour l’Argentin au moment de célébrer la victoire 4-2 du Barça contre la Real Sociedad lors de la première journée de championnat. "Ici, c’est Barça", titrait-il dans la langue de Molière.

Vainqueurs grâce à un but de Piqué, un doublé du Danois Martin Braithwaite et un autre but signé Sergi Roberto, le Blaugrana ont démarré la Liga du bon pied et lancé un message fort à ses supporters. "Le nouveau Barça relève le défi après le départ de Messi avec une grande prestation et une victoire qui donne espoir", s’enorgueillit encore le Mundo Deportivo en Une.

