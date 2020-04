Homme du match : Messi ogre indétrônable, Eden Hazard leader en Angleterre

Eden Hazard : "J'aurais été prêt pour l'Euro, mais ils étaient obligés de l'annuler" - Diables... Eden Hazard est actuellement confiné à Madrid avec son épouse et ses quatre enfants. Nous avons pu le contacter pour prendre de ses nouvelles, mais aussi connaître l’évolution de sa blessure et son ressenti sur le report de l’Euro. Comme à son habitude, Eden est serein. Le joueur du Real Madrid tourne beaucoup de choses en dérision, tout en ayant conscience que face à la crise sanitaire que connaît le monde et particulièrement l’Espagne où il habite, il fait partie des privilégiés. Entretien avec le capitaine des Diables.