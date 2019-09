Hazard sur le but de Zidane contre Leverkusen : "Avec Thorgan et Kylian on essayait de le refaire dans le jardin"

On le sait, Eden Hazard a réalisé un rêve de gosse en signant au Real Madrid cet été. S’il n’a pas encore eu beaucoup d’opportunités d’en profiter en raison d’une blessure, il compte bien le faire à l’avenir.

"C’était dans mes projets, déjà en allant à Chelsea je savais que mon rêve était de jouer un jour pour le Real. D’ailleurs, je ne pensais pas rester sept ans à Chelsea. Après comme ça se passait bien, chaque année j’avais l’opportunité de gagner quelque chose. Je pense que c’est pour ça que je suis resté aussi longtemps. Mais maintenant d’être là c’est un rêve, et j’espère en profiter un maximum."

Le Diable explique ce qui a fait naître sa passion pour le club de la capitale espagnole : "J’ai beaucoup regardé la France, Zidane. Et quand j’ai commencé vraiment à regarder le football, il jouait au Real. Donc pour moi c’était LE club. En plus le maillot blanc, le stade. C’était l’un des plus beaux. C’est un tout. Mais c’est plus dû au fait que quand j’étais petit, j’étais supporter du Real. C’est pour ça que je voulais aller au Real quoi."

Eden avait onze ans au moment du fameux but de Zidane contre Leverkusen : "Je ne pense pas l’avoir vu en direct. A la maison on regardait beaucoup de foot, mais pas toujours la Ligue des Champions… quand c’était tard on devait aller dormir à la mi-temps. Mais les jours d’après ce but je l’ai revu plein de fois. Avec Thorgan et Kylian on essayait de le refaire dans le jardin. On n’a jamais réussi malheureusement. Mais en tant que supporter du Real, c’est un bon souvenir."