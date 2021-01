"Hazard doit récupérer ses sensations progressivement", estime Zidane

Eden Hazard a joué un rôle marginal dans la victoire 2-0 du Real Madrid samedi soir contre le Celta Vigo. De retour de blessure, le Diable rouge a commencé la rencontre sur le banc pour la troisième fois de suite et a eu droit au dernier quart d’heure de jeu pour la deuxième fois de rang.

Zinédine Zidane semble donc adopter une stratégie plus prudente par rapport aux autres retours de blessure de son n°7, titularisé beaucoup plus rapidement ces fois-là. "Il doit y aller progressivement et il sera de retour. Il doit récupérer tout doucement ses sensations", a brièvement commenté le coach du Real Madrid à propos de son ailier gauche samedi soir.

Le Français s’est par ailleurs montré satisfait de la prestation de son équipe. "Je crois que nous sommes tous sur la bonne voie, nous devons bien faire les choses et continuer ainsi […] Nous avons très bien débuté le match et jusqu’à la fin nous avons été sérieux offensivement et défensivement, avec et sans le ballon. Aujourd’hui, nous jouons bien de la première minute jusqu’à la fin, nous sommes le Real Madrid et nous devons toujours gagner. Ce n’est pas facile et c’est ce que les joueurs arrivent à obtenir et j’en suis heureux, mais il reste beaucoup de choses à faire et nous devons continuer."

Zidane a également fait des compliments à Lucas Vazquez, auteur d’un but et d’un assist. "Ce qu’il fait, il le fait bien. C’est un joueur très fiable, très impliqué, très lié au Real, il donne tout sur le terrain et je suis heureux de ce qu’il fait, mais je ne suis pas surpris et je pense que ses coéquipiers non plus."