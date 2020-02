Guardiola: "Eden Hazard n’est pas un top joueur, il est plus que ça"

Eden Hazard est proche de retrouver le terrain après sa blessure qui l'a laissé sur le côté depuis le 26 novembre dernier. Le Belge a repris les entraînements et ne devrait plus tarder à effectuer son grand retour en match. Sa situation fait parler. Depuis qu'il est arrivé dans la capitale espagnole, le Belge a été blessé à deux reprises. Il n'a marqué qu'un but et adressé 4 passes décisives.

Amené à donner son avis sur la situation de l'ex-joueur de Chelsea, Pep Guardiola a affirmé qu'il ne fallait pas tout mettre sur les épaules du joueur "S’il ne joue pas bien, c’est qu’il se passe quelque chose à Madrid, parce que c’est un bon joueur" explique l'ex-entraîneur du Barça au youtubeur DjMaRiiO.

"Ce n’est pas un top joueur, mais plus que ça. Ce qu’on a vu de lui en Angleterre… C’est la classe mondiale. Tout le monde sait que vous avez besoin d’une période d’adaptation."