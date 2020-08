Grosse agitation à Barcelone : Messi veut s'en aller gratuitement

Le déchirement entre Messi et le Barça est profond et devrait connaître des évolutions importantes dans les prochains jours. Selon la radio Onda Cero, l’Argentin n’aurait aucune intention de se présenter à la visite médicale et à la reprise des entraînements début de semaine prochaine.

Si Messi quitte la Catalogne, ce serait la fin d'une longue et belle histoire d'amour entre la Pulga ("puce", en espagnol) argentine et le Barça : arrivé au club en 2000 à l'âge de 13 ans, Messi a ensuite gravi tous les échelons au sein de l'un des clubs les plus prestigieux au monde pour finir par obtenir le statut de "meilleur joueur de tous les temps", comme on l'assure à Barcelone.

D'après la presse spécialisée, trois clubs auraient les moyens pour prétendre pouvoir accueillir la légende argentine dans leurs rangs : le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan et Manchester City.