Griezmann espère "tout gagner" avec le Barça cette saison

Antoine Griezmann, nouvelle recrue du FC Barcelone, espère gagner "les trois titres", Championnat, Coupe et Ligue des champions, cette saison, a-t-il déclaré dans une interview publiée dimanche par Marca où il revient sur son difficile départ de l'Atlético de Madrid.

Questionné par le quotidien sportif espagnol sur l'objectif de sa nouvelle équipe cette saison, le Français champion du monde répond: "si vous demandez aux supporters, ils vous diront les trois titres. Et les joueurs et les dirigeants aussi. Et moi aussi. Nous avons une équipe pour tout gagner. C'est difficile mais il faudra travailler pour cela."

Recruté par le FC Barcelone au terme d'un psychodrame avec son ancien club, l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann dit avoir "pleuré de bonheur" quand son transfert s'est débloqué.

Mais il aurait, dit-il, aimé quitter le club "à la manière de Juanfran ou Diego" Godin, ses deux ex-coéquipiers qui ont eu droit à une cérémonie d'hommage en bonne et due forme.

Le Français avait lui annoncé, mi-mai, son départ de l'Atlético dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Le pire, c'était cette vidéo, mais je n'ai pas pu faire autrement", dit-il, assurant que le club lui a demandé d'annoncer ainsi son départ.

"J'ai pu dire au revoir aux joueurs, aux intendants, au staff médical, à tout le monde, c'est le plus important", lâche Griezmann, qui s'attend à être sifflé à sa prochaine visite du stade Metropolitano. "Ca fait partie du football: ils m'ont beaucoup aimé et quand quelqu'un part, ça peut faire mal."