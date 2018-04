Griezmann au Barça cet été ? "Pas des bonnes infos", réplique-t-il

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann a démenti une signature au FC Barcelone pour la saison prochaine en disant que ce n'étaient "pas des bonnes infos", dimanche sur TF1.

"Si je vous dis que selon nos infos, vous allez signer au Barça", lui dit le journaliste de Téléfoot, et "Grizou" répond: "Je ne sais pas d'où viennent tes infos, mais moi je ne le sais pas donc pour l'instant il n'y a rien, c'est pas des bonnes infos."

TF1 maintient néanmoins que "les négociations sont bien avancées" entre le joueur et le Barça, susceptible de verser cet été le montant de la clause libératoire (100 M EUR) du joueur de 27 ans, qui évolue à l'Atlético depuis 2014. La presse catalane ne cesse de l'évoquer depuis plusieurs semaines.

Le leader d'attaque de Didier Deschamps chez les Bleus a répété, comme fin mars, qu'il choisirait son "transfert ou pas" avant la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).

L'été dernier, il avait estimé à "six chances sur dix" les probabilités de rejoindre Manchester United, avant de faire machine arrière et de prolonger à l'Atlético jusqu'en 2022. Ses déclarations avaient cependant jeté le trouble et perturbé son début de saison.