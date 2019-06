Grenade assuré de revenir en Liga après deux saisons dans l'antichambre

Le Grenade CF a validé son ticket pour la D1 espagnole de football deux ans après l'avoir quittée. Le club andalou, qui partagé l'enjeu à Majorque (1-1) mardi soir, est deuxième avant la 42e et dernière journée de Liga 2 et ne peut mathématiquement plus être rejoint par le troisième.

L'équipe dirigée par Diego Martinez accompagne donc Osasuna, déjà assuré de revenir dans l'élite espagnole depuis le 20 mai. L'ultime journée décidera qui de La Corogne, Cadix ou d'Oviedo jouera les barrages pour la montée en compagnie de Malaga, Albacete et Majorque. Le vainqueur décrochera le troisième et dernier ticket pour la Liga.

Grenade disputera la saison prochaine le 24e exercice de son histoire en D1 espagnole. Revenu au sommet en 2011 après 35 ans dans les séries inférieures, Grenade a évolué six saisons en D1 avant d'être relégué en 2017.