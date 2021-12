Grands clubs et anciens équipiers saluent la "légende" Sergio Aguero

Sergio Kun Aguero a annoncé ce mercredi en conférence de presse la fin de sa carrière, la faute à des problèmes cardiaques survenus en octobre dernier face à Alaves.

Evidemment, l’annonce de la fin de carrière d’un des meilleurs attaquants de ces dernières années a suscité de nombreuses réactions. Le club de Manchester City, dont il a porté les couleurs pendant dix saisons, a tenu à remercier le joueur : "King Kun. Tout le monde à Manchester City voudrait profiter de cette opportunité pour remercier Kun Aguero pour son incroyable contribution à notre succès tout au long de la dernière décennie et lui souhaiter le meilleur dans sa retraite".

Le Real Madrid, qu’il a souvent rencontré lorsqu’il évoluait à l’Atletico et contre qui il a marqué son seul but avec le FC Barcelone, le dernier de sa carrière, a également adressé quelques mots à l’Argentin : "Ce fut un honneur d’affronter un joueur comme vous, Sergio Aguero, l’un des meilleurs joueurs du monde. Bonne chance à vous et votre famille".

Alan Shearer a lui souhaité une "Bonne retraite légende. Quel incroyable joueur. Prends soin de toi".

Kevin De Bruyne, qui a longtemps foulé les pelouses avec Aguero lui a également souhaité le meilleur pour la suite : "Un des meilleurs attaquants de l’histoire. Je te souhaite tout le meilleur pour le futur, légende. On se voit bientôt".

Lionel Messi avec qui il a partagé la sélection mais qui est également le parrain d’un de ces enfants s’est lui laissé aller à un long message : "Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun… Nous avons vécu de très beaux moments et d’autres qui ne l’étaient pas, tous nous ont fait nous unir de plus en plus et être plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain. Avec la grande joie de soulever la Copa America il y a si peu de temps, avec tous les exploits que tu as obtenu en Angleterre… Et la vérité est que maintenant ça fait très mal de voir comment tu dois arrêter de faire ce que tu aimais le plus à cause de ce qui t’est arrivé. Tu continueras sûrement à être heureux car tu es une personne qui transmet le bonheur et ceux d’entre nous qui t’aiment seront avec toi. Maintenant, une nouvelle étape de ta vie commence et je suis convaincu que tu vas la vivre avec le sourire et avec toute l’illusion que tu mets en tout. Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t’aime beaucoup mon ami, ça va beaucoup me manquer d’être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouvions avec l’équipe nationale !!!"

Parmi les nombreux hommages, on a également pu voir d’autres équipiers en sélection, comme Angel Di Maria ou Nicolas Tagliafico. De nombreux grands clubs, comme le Bayern Munich ont également fait honneur à Aguero.

De nombreux messages émanaient également d’anciens coéquipiers, à l’image de Yaya Touré : "Sergio, mon ami. Je suis triste de te voir te retirer aujourd’hui mais je suis aussi excité pour ton futur. Tu as tant à offrir au jeu. Nous avons partagé tant de bons moments et je me sens béni d’avoir été ton équipier. Tu seras retenu comme un des meilleurs. Jouer à tes côtés a été un honneur !"

David Silva, qui lui a offert tant de caviars était également dithyrambique : "Mon ami, je sais que ça a été une décision difficile que tu as dû prendre mais tu pars comme une LÉGENDE. Pour moi, cela a été une fierté de partager autant de moments ensemble, sur et en dehors du terrain. Tu es mon complice ! Bonne chance dans ta nouvelle vie".

Mais ce sont sans doute également les éloges venus d’anciens adversaires voire d’autres sportifs qui montrent l’impact qu’un joueur a eu sur le jeu. John Terry s’est par exemple laissé aller à un sobre : "Un des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps. LÉGENDE".

Son compatriote, le tennisman Juan Martin Del Potro l’a également félicité pour sa carrière et l’attend pour sa vie d’après : "Dans cette nouvelle étape de ta vie, je t’attends mon ami pour continuer à partager de beaux moments. Merci pour ta carrière et ta joie de tous les instants".