Geste d'humeur : Un Messi frustré exclu pour la 1e fois en... 753 matches

L’image avait quelque chose d’irréel, de presque surréaliste. Celle de Leo Messi, qui quitte prématurément ses coéquipiers dans la défaite du Barça en Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic Bilbao (2-3). Face à des Basques volontairement accrocheurs, l’Argentin a perdu ses nerfs en toute fin de partie en mettant une claque à Asier Villalibre. Un geste d’humeur qui n’a évidemment pas échappé à l’arbitre et qui a sonné le glas des ambitions personnelles de la Pulga dans cette rencontre.

Un geste qui a également mis fin à une très longue série pour Messi. Joueur fair-play devant l’éternel, le Catalan n’avait en effet jamais été exclu avec le Barça depuis ses débuts en 2004. Cela faisait donc plus 753 matches plus de 60.000 minutes. Depuis, le génie argentin avait planté la bagatelle de 648 buts et 259 assists.

Comment expliquer ce geste antisportif dont Messi n’est finalement que très rarement coutumier ? Peut-être faut-il chercher la raison dans la mauvaise passe que connaît le Barça, décevant 3e e Liga et désespérément à la recherche de son identité et de résultats probants. Peut-être faut-il également chercher une explication dans le fil de cette Supercoupe frustrante pour les Blaugrana, lors de laquelle ils ont mené avant de finalement courber l’échine en prolongation (2-3).

Toujours est-il que Messi pourrait être sanctionné pour la toute première fois de sa carrière en Liga. Les médias espagnols évoquent (déjà) une suspension éventuelle de quatre matches.