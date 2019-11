Gareth Bale et le Real Madrid : une rupture annoncée et désormais inévitable ?

C’est assurément l’une des images phares de cette trêve internationale. Voir un Gareth Bale, hilare, chaperonné par ses équipiers, se présenter devant les caméras muni d’un drapeau résolument provocateur après la qualification pour l'Euro du Pays de Galles.

Sur ce fanion, un message d’une implacable clarté. “Pays de Galles-Golf-Madrid. Dans cet ordre.” Une énième provocation envers son club, le Real Madrid, avec qui le Gallois entretient des relations chahutées depuis de nombreux mois. Ce dernier uppercut, d’un invraisemblable culot, fera-t-il déborder un vase de plus en plus bancal ? Sonnera-t-il le glas de l’aventure de Gareth Bale à la Maison Blanche ? La question mérite d’être posée.

Parce que Bale n’en est évidemment pas à son premier coup d’essai...ni de sang. Mécontent du rôle qui lui était assigné, se plaignant d’un relatif manque de “reconnaissance” du club madrilène, il avait déjà exprimé son agacement en début d’année. Résultat, il avait été pris pour cible par l’exigeant public madrilène qui n’avait pas hésité à le siffler après une prestation calamiteuse contre Barcelone fin mars. Une bronca émanant des travées qui avait été fustigée par l’agent de Bale, le sulfureux Jonathan Barnett : “Cette génération de fans parlera des buts de Gareth pendant des années. Ils devraient avoir honte” avait-il clamé, creusant encore un petit peu plus un gouffre inexorable entre le joueur et les afficionados madrilènes. Par la suite, et jusqu’à la fin de la saison, le Gallois n’apparaîtra plus dans le groupe du Real.