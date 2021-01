Fernando Torres totalement métamorphosé par la boxe, revient à l'Atlético de Madrid

Fernando Torres est retraité des terrains depuis 18 mois. Il prend désormais des cours pour devenir entraîneur. Mais ce n’est pas sa seule occupation il s’est également mis intensivement à la boxe ! Et sa transformation physique est impressionnante, alors qu’il débarque dans le staff de son ancien club l’Atlético de Madrid.

Sa carrière a pris fin relativement discrètement en août 2019 alors qu’il évoluait pour le club de Sagan Tosu au Japon. Mais depuis, celui que l’on surnommait El Niño ne ressemble plus vraiment à un bambin. Il a débuté son cursus pour devenir entraîneur et il fait partie, depuis quelques jours, du staff de l’Atlético de Madrid, son ancien club. Entretemps, il s’est mis avec assiduité à pratiquer la boxe et sa musculature a fortement changé. De nature relativement longiligne au début de sa carrière, il s’était forcément épaissi au fil des années mais cette fois les changements sont impressionnants !

Voilà qui pourrait peut-être l’aider à être pris au sérieux par son vestiaire s’il devient un jour entraîneur…