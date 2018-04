Fernando Torres quittera l'Atlético Madrid au terme de la saison. C'est ce que l'attaquant de 34 ans a annoncé lundi durant un événement organisé par un sponsor du club. Torres a évolué pendant dix ans dans l'équipe première des Madrilènes.

"C'est ma dernière saison à l'Atlético", a déclaré Torres. "Ce n'était pas une décision facile, mais vu les circonstances, c'est la meilleure option. Je devais l'annoncer par respect pour les supporters. Ils m'ont toujours soutenu et j'espère qu'ils continueront à le faire cette saison. Pour moi, c'est très difficile de dire au revoir une seconde fois parce que j'avais dans l'idée de raccrocher mes crampons ici. Mais je me sens en forme et je veux continuer à jouer quelques années, deux, trois, cinq, je ne sais pas... Et je chercherai cela ailleurs", a dit l'attaquant, dont le contrat s'achève en juin.

Formé au club, l'avant-centre, surnommé 'El Nino' ('Le Gamin'), a débuté sous le maillot rojiblanco à 17 ans en 2001, avant de devenir capitaine. Il a ensuite été transféré à Liverpool (2007-2011) puis à Chelsea (2011-2014) et l'AC Milan (2014) avant de revenir à l'Atlético en janvier 2015.

Il a été peu utilisé cette saison par l'entraîneur Diego Simeone, qu'il côtoyait dans le vestiaire au début des années 2000, et n'a été titulaire qu'à cinq reprises en 2018 depuis que l'Hispano-Brésilien Diego Costa est revenu au club.

Torres a inscrit 113 buts en 330 rencontres avec les 'Colchoneros'.