Federico Valverde suspendu un match après sa carte rouge qui a sauvé le Real

Le milieu uruguayen du Real Madrid Federico Valverde, exclu pendant la finale de la Supercoupe d'Espagne, a écopé d'un match de suspension qui lui fera manquer le match de Liga samedi contre Séville.

Valverde avait reçu un carton rouge pour avoir fauché Alvaro Morata partant seul au but à la 115e minute de la finale contre l'Atlético Madrid. Le sacrifice de l'Uruguayen, élu homme du match, a permis au Real de maintenir le score à 0-0 et de s'imposer aux tirs au but.

Il purgera sa sanction samedi, quand le Real, 2e du Championnat d'Espagne ex-aequo avec le leader Barcelone, reçoit Séville, 4e à 5 points, au stade Santiago-Bernabéu pour le compte de la 20e journée de Liga.