FC Barcelone se fait braquer par Cadix qui réalise un hold-up en ramenant un point du Camp Nou

Le 22e but de la saison de Lionel Messi n’a pas suffi au FC Barcelone pour se ressaisir, cinq jours après la claque qui lui a été infligée par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Barça a en effet dû se contenter d’un partage 1-1 face à Cadix, 14e de Liga.

Pourtant les Catalans auraient bien mérité de remporter cette rencontre mais quand ça ne veut pas rentrer… 21 frappes vers le but (5 cadrées) et 81% de possession de balle n’ont pas suffi à l’équipe de Ronald Koeman pour décrocher les trois points. Il a en effet fallu un penalty de Messi à la 32e minute pour faire trembler les filets. L’Argentin, très discret face au PSG malgré son but, a ainsi planté un 9e but lors de ses 6 derniers matches en Liga.

Mais alors qu’ils semblaient se diriger vers une 8e victoire consécutive en championnat, les Blaugrana se sont fait surprendre en fin de match en concédant un penalty à leurs adversaires. Une opportunité qu’Aleix Fernandez ne s’est pas laissé échapper en faisant 1-1 sur le seul tir cadré de son équipe.

Démoralisé, le Barça fait également une mauvaise opération au classement. Les Catalans, 3es, restent à 8 points de l’Atlético Madrid (battu par Levante) et perdent du terrain sur le Real Madrid, 2e à trois unités des Colchoneros.

►►► À lire aussi : Aveuglé par une révolution incomplète, le FC Barcelone n’a rien retenu des échecs du passé

►►► À lire aussi : Liga : Le Real Madrid s’impose dans la douleur à Valladolid et remercie Courtois