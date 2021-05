FC Barcelone : Révolution en marche, 14 joueurs sur la sellette et Depay en approche

Comme le rapporte la presse catalane vendredi matin, Laporta et le coach Ronald Koeman se sont rencontrés jeudi soir pour discuter de la saison qui arrive. Plus que sur l’avenir du coach néerlandais au Camp Nou, la discussion se serait concentrée sur la stratégie à adopter sur le marché des transferts. Le Barça doit absolument se serrer la ceinture après des années de dépenses démesurées.

Troisième de Liga à quatre points de l’Atletico de Madrid à deux journées de la fin, le FC Barcelone a probablement dit adieu à ses chances de titre mardi soir en partageant 3-3 face à Levante. L’heure de faire un bilan d’une saison qui s’annonçait à juste titre mouvementée approche et le nouveau président Joan Laporta a déjà commencé à faire ses premiers tours de table.

Le probable départ de Lionel Messi et de ses émoluments colossaux ne suffira pas à assainir les caisses blaugrana. "Le président Laporta a bien l’intention d’acter un profond renouvellement au sein du noyau", écrit le principal quotidien sportif barcelonais, le 'Mundo Deportivo'. Réduire les dépenses, la masse salariale et rendre l’équipe plus compétitive. Le défi fixé par les dirigeants catalans est de taille.

Selon la presse catalane, quatorze joueurs – trop chers ou pas assez performants – sont sur un siège éjectable. Parmi les joueurs cités, on relève notamment, Pjanic, Coutinho, Umtiti, Neto, Braithwaithe, Junior Firpo.

Pour remplacer ces joueurs, le Barça compte évidemment sur les talents de sa 'Cantera' mais aussi sur des opérations low cost sur le marché des transferts. Ainsi, Marca affirme que Memphis Depay – en fin de contrat avec l’Olympique de Lyon – a déjà un accord avec le club pour rejoindre son compatriote Koeman. Le nom de Sergio Agüero, bientôt libre après 10 ans à Manchester City, est également cité avec insistance.