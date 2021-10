L’ère Ronald Koeman au FC Barcelone s’est terminée mercredi soir après 14 mois agités marqués par des problèmes financiers, des départs douloureux et des résultats pas vraiment à la hauteur. Une situation dont le coach néerlandais n’est pas l’unique responsable. Ses choix, notamment en début de gestion, ont fait couler beaucoup d’encre. On se souviendra surtout des départs de Luis Suarez, Ivan Rakitic et Arturo Vidal en 2020. Puis de ceux de Lionel Messi et Antoine Griezmann en 2021.

Difficile évidemment de pallier ces absences. Pour colmater les brèches, Koeman a fait appel à des hommes des joueurs incontournables au Barça comme Gérard Piqué, Sergi Busquets ou encore Jordi Alba. Mais, il a aussi voulu imposer "ses" joueurs.

On pense notamment à ses compatriotes Frenkie De Jong (2e joueur le plus utilisé), Sergiño Dest (Américano-néerlandais, 6e joueur le plus utilisé) ou plus récemment Memphis Depay et Luuk De Jong.

Si le premier et le 3e ont toutes les cartes en main pour convaincre Xavi – sans doute le prochain coach des Blaugranas - de les titulariser régulièrement, les deux autres joueurs ont du souci à se faire. Réclamé par Koeman l’été dernier, Luuk De Jong n’a pas vraiment convaincu les observateurs lors des 9 matches qu’il a disputés. Le quotidien catalan Sport affirme qu’il sera déjà sur la liste des transferts en janvier.

Débarqué en octobre 2020, Sergiño Dest était quant à lui quasiment omniprésent dans le onze blaugrana. Arrière droit, arrière gauche, ailier droit : l’international américain né aux Pays-Bas d’une mère néerlandaise a profité de sa polyvalence pour accumuler les minutes. Il est certainement un de ceux qui ont le plus à perdre avec le départ de Koeman. Surtout si Sergi Roberto migre de la ligne médiane au poste d’arrière droit.

Martin Braithwaite risque lui aussi de trouver de moins en moins d’espace dans l’attaque barcelonaise. Dixième joueur le plus utilisé par Ronald Koeman, il est aussi un des plus prolifiques sous les ordres du Néerlandais avec 9 buts, derrière Messi (38), Griezmann (20) et Dembele (11). Blessé au genou jusqu’en décembre, il devrait avoir la route barrée par Depay et Agüero. Une éventuelle arrivée de Raheem Sterling, cité au Barça, augmenterait par ailleurs la concurrence dans le secteur offensif.