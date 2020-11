FC Barcelone: Piqué souffre d'une entorse du genou droit

Le défenseur central catalan du FC Barcelone Gerard Piqué (33 ans) a été victime d'une "entorse du genou droit" et a dû quitter le terrain à la 60e minute de l'affiche de la 10e journée de Liga contre l'Atlético Madrid, a confirmé le club catalan samedi sur Twitter.

"Gerard Piqué souffre d'une entorse du genou droit. Sergi Roberto souffre d'une blessure au quadriceps droit. Tous deux vont passer des examens plus approfondis pour déterminer la gravité exacte de leur blessure", a annoncé le Barça sur Twitter, samedi soir.

A la 58e minute, l'attaquant international argentin de l'Atlético Angel Correa est tombé sur la jambe droite de Piqué, qui était sur son pied d'appui à ce moment-là, et dont le genou droit a anormalement plié vers l'intérieur.

Piqué, ex-international espagnol (103 sél.), a grimacé de douleur, allongé sur la pelouse, puis a quitté le terrain en boitant et en larmes, accompagné des soigneurs. Il a cédé sa place à la jeune recrue Sergiño Dest.

"Pour Gerard, il faut attendre. J'ai vu qu'il s'était fait très mal, oui. Je n'ai pas encore parlé ni avec lui ni avec les médecins, donc il faut attendre demain (dimanche)", a indiqué l'entraîneur Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match.

D'après la presse catalane, Piqué pourrait être absent six à huit semaines, voire plus si les ligaments sont touchés.

"Je suis inquiet"

"Je suis inquiet, comme tous les autres entraîneurs. Aujourd'hui, il y a énormément de blessures à cause du calendrier que l'on a. Je suis préoccupé, oui. On verra demain comment vont les deux joueurs (Piqué et Sergi Roberto, également blessé à la jambe droite). J'ignore s'ils devront être absents un moment", a jouté Koeman samedi soir.

Sergi Roberto, pour sa part, s'est blessé en tentant une frappe à l'entrée de la surface, dans le temps additionnel, mais la douleur semblait plus supportable.

Si la blessure de Piqué au genou est grave, cela pourrait être un gros coup dur pour le Barça.

Depuis le début du mois de novembre, les Catalans ont déjà perdu leur prodige Ansu Fati (18 ans), opéré le 9 novembre du ménisque interne du genou gauche et absent 4-5 mois, ainsi que Sergio Busquets, victime d'une légère entorse au ligament latéral externe du genou gauche avec la sélection espagnole la semaine dernière contre la Suisse.

Et la défense centrale, blaugrana est dépeuplée : l'international français Samuel Umtiti, remis de ses douleurs chroniques au genou gauche, a à peine repris l'entraînement collectif et attend toujours le feu vert médical pour rejouer.

"Ronald Araujo s'entraîne de manière individuelle, mais je ne crois pas qu'il puisse être opérationnel mercredi, ni dimanche", a lamenté Koeman samedi.

Seul Clément Lenglet est donc disponible pour affronter le Dynamo Kiev mercredi en Ligue des champions.

Pour pallier ces absences, l'une des solutions de l'entraîneur du Barça pourrait être de faire redescendre l'international néerlandais Frenkie de Kong en défense centrale, comme Koeman avait l'habitude de le faire à la tête des Oranje.