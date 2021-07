Il n’y a jamais de façon très drôle d’être congédié par son employeur, mais il existe certaines méthodes plus classes que d’autres. Matheus Fernandes a été "victime" des pratiques parfois peu scrupuleuses du milieu footballistique, et plus précisément du FC Barcelone cette fois. Le Barça a mis fin de façon unilatérale au contrat du joueur, qui courait jusqu’en juin 2025 en lui envoyant un mail.

Le joueur a raconté les dessous de sa séparation avec Barcelone à O Globoesporte :"Ils m’ont d’abord demandé par message si l’adresse mail qu’ils avaient à disposition était la bonne, je sortais de la maison avec ma femme. J’ai confirmé que oui, puis ils m’ont envoyé un e-mail avec la rupture de contrat. Je n’ai pas compris, je l’ai envoyé à mon manager et à mon avocat. Ils ont dit que c’était mon licenciement. […] Je n’ai pas eu droit à une conversation, rien, ils ne m’ont même pas appelé pour me dire au revoir."

La situation a décontenancé le joueur : "Dans n’importe quel travail, il arrive que ça ne fonctionne pas. Il faut en parler. Mais pour moi ça ne peut pas être 'un e-mail et c’est fini'. Je pense que c’est très peu professionnel."

Fernandes n’a disputé qu’une rencontre pour le Barça. Sa relation avec Ronald Koeman n’était pas idéale. Il évolue désormais à Palmeiras.