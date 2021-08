FC Barcelone : les anciens équipiers de Lionel Messi lui font leurs adieux

De Xavi à Sergio Busquets en passant par Ansu Fati, les ex-coéquipiers de Lionel Messi ont commencé à lui rendre hommage vendredi sur les réseaux sociaux au lendemain de l'annonce de son départ du FC Barcelone.

"J'essaie encore de tout digérer et, en sachant combien ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club", a publié le capitaine du club Blaugrana Sergio Busquets sur son compte Instagram.

"J'ai eu la chance de grandir et de profiter de 13 saisons à tes côtés", a salué le capitaine de la sélection espagnole, avant de conclure: "tu nous manqueras".

Autre légende du club catalan, Xavi, qui entraine maintenant le club qatari d'Al-Sadd, lui a "souhait(é) le meilleur" en tant que "supporter, coéquipier et ami" sur Instagram.

De son côté, le jeune Ansu Fati a souligné leur expérience commune au centre de formation du club. "Nous, tous les gosses qui arrivons à la Masia, on rêve tous de pouvoir jouer avec toi, et je me sens chanceux d'avoir pu le faire", a-t-il salué, lui aussi sur Instagram.

Au lendemain de l'annonce du départ du sextuple Ballon d'Or, qui a secoué en profondeur le monde du ballon rond et le marché estival des transferts, les répliques du séisme continuent d'agiter l'Europe du football. À commencer par Barcelone, où l'attaquant argentin (34 ans) a passé toute sa carrière depuis l'âge de 13 ans.