FC Barcelone : Le Président Laporta met la pression sur ses joueurs pour une diminution de salaire

Actuellement, la masse salariale explose et dépasse le chiffre d’affaires du club. Comme l’explique le Mundo Deportivo, le Barça commence à hausser le ton avec ses joueurs. Si certains ont fait des efforts, comme Lionel Messi, qui a divisé son salaire par deux dans les négociations pour son nouveau contrat, d’autres sont dans le collimateur du Président.

Sergio Busquets, Sergi Roberto et Gerard Piqué sont aussi d’accord pour baisser leurs émoluments pour le bien du club qui a subi des pertes de 400 millions d’euros depuis le début de la pandémie. Par contre, Jordi Alba, Miralem Pjanic et Samuel Umtiti sont plus réfractaires. Il reste aussi à voir ce que des joueurs comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Car ce sont trois des plus gros salaires du club derrière leur capitaine.

Face à ça, le journal rajoute que s’il n’y a pas de solutions avant le 15 août, le Barça prendra des mesures drastiques. Le quotidien parle même d’aller devant les tribunaux. On ne sait pas encore de quoi il en sera, mais l’accalmie liée à la prolongation du contrat de Messi est déjà derrière.