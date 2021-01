FC Barcelone : le contrat de Lionel Messi qui ruine les finances du club publié

"Le contrat pharaonique de Messi qui ruine le FC Barcelone". C’est le titre utilisé par le quotidien espagnol ce dimanche. Ce titre fait l’effet d’une petite bombe en Espagne, tant le club catalan est au bord du gouffre au niveau financier. Avec une dette qui dépasse le milliard d’euros, le contrat de l’Argentin risque de faire parler de lui.

En novembre 2017, année de la remontada et de la vente de Neymar, Lionel Messi en profite pour resigner un nouveau bail. Ce contrat de quatre ans prévoit des émoluments de 555 237 619 euros bruts. Il correspond à son salaire, à ses droits à l’image, des primes et autres indemnités. Un salaire qui équivaut à plus de 138 millions d’euros par an, un peu plus de 88 millions d'euros net.

Messi a par exemple touché 115 millions d’euros de primes de renouvellement et 78 millions de primes de fidélité. A ce prix-là, on comprend mieux pourquoi l’Argentin n’est pas allé voir ailleurs.

Si La Pulga n’a certainement pas touché l’entièreté de la somme, le quotidien parle quand même de 92% du montant total. La faute à des éliminations précoces en Ligue des Champions par exemple.