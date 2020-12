FC Barcelone : le "changement" de Griezmann est dû à sa "confiance" en lui, assure Koeman

Et si l’histoire d’amour entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone était enfin lancée ? On le sait, le joueur fonctionne énormément à la confiance de ses entraîneurs. Une confiance qu’il n’a que trop peu eu depuis son arrivée en Catalogne. Pourtant, Antoine Griezmann retrouve des couleurs ses derniers temps. Le champion du monde français vient de marquer trois buts en trois matches.

"C’est dû la confiance qu’il a engrangée", a assuré son entraîneur Ronald Koeman ce vendredi avant le match du Barça contre le promu Cadix, samedi (21h00, 20h00 GMT) pour la 12e journée de Liga.

Et le Néerlandais d’ajouter : "C’est un grand joueur, il peut jouer avec divers attaquants, à divers postes. Le changement n’est pas dû seulement au fait qu’il joue à des postes différents ou qu’il joue avec un vrai avant-centre (Martin Braithwaite), mais plutôt au fait qu’il a plus confiance en lui désormais. Ça part toujours du mental."

Car Antoine a encore marqué un superbe but d’une talonnade mercredi contre Ferencvaros en Ligue des Champions et vient d’enchaîner trois buts sur les trois matches toutes compétitions confondues, chose qui ne lui était plus arrivée depuis une série de six matches entre décembre 2018 et janvier 2019 à l’Atlético Madrid.

Nul doute qu’avec un Griezmann retrouvé, c’est toute l’équipe du Barça qui peut s’en réjouir. Un Barça qui avec deux matches de retard est pour le moment 7e du général.