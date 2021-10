FC Barcelone : la voie est libre pour Xavi mais le Barça va faire appel à un coach intérimaire

La voie est libre pour un retour de Xavi Hernandez au FC Barcelone. Après la défaite du Barça face au Rayo Vallecano mercredi, Ronald Koeman a été évincé de son poste de T1 des Blaugrana. Une décision qui était dans l’air et qui ouvre la porte à un retour de Xavi dans son club de cœur.

Xavi à la tête du FC Barcelone. C’est un évènement que tout le microcosme catalan attendait depuis plusieurs années. Déjà cité pour prendre les rênes de l’équipe en août 2020 au moment du départ de Quique Sétien, Xavi était resté sur le carreau alors que Koeman était intronisé.

Toujours cité avec insistance par les médias locaux, Xavi n’a jamais caché son ambition de revenir à Barcelone pour y officier en tant que T1. "Toute offre sera évaluée et on prendra ensuite une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options", déclarait-il il y a quelques semaines à peine.

Vainqueur d’un 7e trophée avec Al-Sadd la semaine dernière, Xavi semble avoir fait le tour de la question au Qatar et veut se lancer dans un nouveau défi.

Sous contrat avec le club qatari jusque 2023, il devrait pouvoir se libérer assez facilement selon la presse espagnole. Les négociations devraient toutefois prendre un certain temps.