FC Barcelone: Koeman compte sur Lenglet, "compliqué" pour Umtiti

Alors que le FC Barcelone se déplace à Bilbao samedi (22h00) pour la 2e journée de Liga, Ronald Koeman a fait le point vendredi sur les deux défenseurs centraux français : le technicien néerlandais compte sur Clément Lenglet, mais affirme que ce sera "compliqué" pour Samuel Umtiti.

"On n'a pas de joueurs en trop, si l'on compte les blessés, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Oscar Mingueza, Ansu Fati... Mais il y a des joueurs, comme (Miralem) Pjanic et (Samuel) Umtiti, pour qui ce sera très compliqué d'obtenir des minutes", a affirmé Koeman vendredi en conférence de presse.

"C'est une décision compliquée pour les joueurs, c'est une situation compliquée...", a-t-il convenu.

Selon la presse, Pjanic et Umtiti font partie des joueurs dont le Barça cherche à se séparer pour libérer de la masse salariale et pouvoir recruter un attaquant, le poste ciblé par l'encadrement blaugrana.

"Je suis très content d'avoir cinq ou six défenseurs centraux. C'est un poste important, où on a une forte concurrence. Mais on a besoin de tous. C'est vrai que la situation d'Umtiti est compliquée, il a moins de possibilités que les autres, mais il en a", a encore souligné Koeman.

"Lenglet est notre seul central gauche, donc il va avoir des options de jouer. Pour l'instant, il n'y a que la Liga, mais bientôt on aura un match tous les trois jours, donc oui, on a besoin d'avoir cinq ou six défenseurs centraux", a-t-il ajouté.

Koeman a également fait le point sur un autre joueur annoncé sur le départ par la presse espagnole, Martin Braithwaite, qui a marqué deux buts et délivré une passe décisive dimanche lors de la victoire inaugurale contre la Real Sociedad (4-2).

"On connaît la situation du club, donc s'il y a un intérêt d'un club pour un joueur, on l'écoute toujours. Mais Martin est un joueur qui nous convient très bien, il peut jouer à plusieurs postes en attaque, il a prouvé l'autre jour qu'il est important pour l'équipe... Moi, j'adore travailler avec lui, il accepte son rôle de ne pas toujours jouer, il est très professionnel. Pour moi, il doit rester", a affirmé Koeman.

L'entraîneur blaugrana a également précisé qu'il donnera deux semaines de vacances à Pedri après le match à Bilbao, car le jeune joueur (18 ans) vient d'enchaîner son 72e match consécutif après un été bien rempli, entre l'Euro et l'Olympiade au Japon.

pve/jld



AFP