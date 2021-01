FC Barcelone : Koeman a "bon espoir" que Messi joue la finale de Supercoupe d’Espagne

Alors que Lionel Messi a dû assister en tribune à la victoire des siens mercredi contre la Real Sociedad (1-1, 3-2 aux tirs au but), l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a "bon espoir" qu’il joue la finale de Supercoupe d’Espagne contre Bilbao, dimanche (21h00).

"Il s’est entraîné hier (vendredi) individuellement. Ce (samedi) soir on a un entraînement à 18h00, il veut s’entraîner, donc on verra après comment il se sent, s’il veut jouer ou non. De toute façon, c’est le joueur qui aura le dernier mot, c’est lui qui connaît le mieux son corps", a dit Koeman en conférence de presse d’avant-match, samedi.

"Demain matin on verra comment a réagi son corps (à l’entraînement), mais on a bon espoir qu’il soit là pour le match, oui", a confié le technicien néerlandais.

Samedi dernier contre Grenade en championnat, Messi avait été remplacé à la 65e minute par Martin Braithwaite, une sortie du terrain très inhabituelle pour la Pulga…

Et mercredi en demi-finale de Supercoupe, il était dans les tribunes du stade Nuevo-Arcangel à Cordoue (Andalousie, sud de l’Espagne), la cuisse gauche enveloppée dans un bandage en raison de douleurs musculaires.

Que Messi soit présent ou pas, cette finale est importante pour le Barça, revenu à la 3e place de la Liga après un début de saison mitigé, qui commence à sortir la tête de l’eau.

"C’est toujours important de gagner des choses pour prouver que l’on est sur le bon chemin. Ce n’est pas le titre le plus important comme joueur, mais c’est un titre. Chaque titre que tu gagnes, c’est une ligne de plus à ton palmarès, c’est important pour les joueurs et pour le club. Ce n’est pas si décisif pour notre parcours, mais pour notre confiance, pour prouver que l’on s’est amélioré dernièrement, que l’on est une équipe forte, qui se bat… on doit être à fond", a aussi affirmé Koeman samedi.

Pour l’entraîneur néerlandais, il faudra "oublier l’importance du match, avoir confiance en soi. Quand on a la chance de disputer une finale, il faut la jouer. Il y a suffisamment de maturité dans ce groupe, il y a des gens qui ont joué des finales et des jeunes qui vont apprendre, car pour apprendre il faut disputer des finales".