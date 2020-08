FC Barcelone : Gabriel Jesus pour remplacer Luis Suarez ?

La révolution est bel et bien en marche du côté de Barcelone. Quelques jours après la déroute face au Bayern (8-2) et quelques heures seulement après l'annonce choc de Leo Messi désirant quitter le club, les Catalans se préparent à l'après-Pulga.

Et dans le sillage de son génie argentin, le Barça pourrait se séparer de plusieurs autres fers de lance historiques. Ronald Koeman, le nouveau coach blaugrana, aurait en effet signifié à Luis Suarez qu'il ne compte plus sur lui en vue de la saison prochaine. Et même si les éventuels prétendants ne se bousculent pas au portillon au vu des émoluments faramineux de l'Uruguyéen, il ne devrait finalement plus faire de vieux os en Catalogne.

Résultat, les dirigeants du Barça lui cherchent un suppléant. Et alors que le nom de Lautaro Martinez circulait sur toutes les lèvres il y a quelques semaines, la direction aurait, selon le média espagnol AS, finalement jeté son dévolu sur... Gabriel Jesus, le jeune attaquant de Manchester City. Le Brésilien, auteur d'une bonne saison (14 buts, 8 passes décisives) avec les Skyblues, ne serait d'ailleurs pas insensible au charme du Barça.

Reste à se mettre d'accord sur les indemnités de transfert. Au vu de son talent, de son jeune âge et de son potentiel, on imagine que City ne va pas brader son jeune attaquant. Barcelone devrait donc débourser un joli pactole. A moins qu'ils n'acceptent d'échanger Leo Messi contre Gabriel Jesus et du cash ? Affaire à suivre.