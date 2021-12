FC Barcelone : "C’est une génération fantastique, meilleure que celle de Busquets, Pedro,…", encense Xavi

Alors qu’il a toujours du mal à ne pas encaisser en championnat, le FC Barcelone remonte petit à petit au classement de la Liga. Ce samedi, les hommes de Xavi se sont fait peur face à Elche mais se sont finalement imposés 3-2. Le Barça est actuellement 7e en Liga, à trois points de la Ligue des Champions. Et il le doit en grande partie à ses jeunes. Tous les feux ne sont pas encore au vert au FC Barcelone. Loin de là. Mais le Barça de Xavi remonte petit à petit la pente. Du moins en Liga. Avec un 10/15, les Blaugrana sont actuellement 7e du général. Et pour le coach, il y a encore moyen d’améliorer les choses comme il l’a expliqué en conférence de presse. "On a manqué de métier. Elche n’aurait pas dû pouvoir courir autant et avoir autant de transitions. On en avait parlé. On aurait dû faire des fautes tactiques. Leur but nous a affectés, mais les supporters ont été très bien, et on empoche trois points fantastiques" explique Xavi après la victoire face à Elche (but de Gavi 17 ans, Nico 19 ans et Jutgla 22 ans).

???? | Le premier but de Pablo Gavi pour le FC Barcelona est un régal. ???????????? #BarçaElche pic.twitter.com/J5eYpsHSP5 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 18, 2021

Revenir aux fondamentaux du Barça

Si la victoire est là, le jeu l’est moins. C’est sans doute le plus gros chantier qui attend Xavi ces prochains mois. Redonner à son équipe ce jeu qui a fait le bonheur de tout un stade. "Il y a des choses que l’on a très bien faites. Mais il y a encore trop de manquements et on se complique nous-même la tâche. On a des occasions et on n’en profite pas. On doit plus travailler et prendre nos responsabilités. Il faut que l’on revienne à notre modèle, retrouver le jeu de position. J’espère que ce match sera un point d’inflexion. Elche est resté dans le match grâce à nos erreurs. Ce n’est pas possible", continue d’expliquer Xavi.

La Masia, la masia et encore la masia

Cette victoire peut-elle signifier un réel tournant pour le FC Barcelone et ses joueurs ? Peut-être pas encore. Mais elle constitue un renouveau pour le coach. Et ce renouveau est de plus en plus marqué du sceau de la jeunesse issue de la Masia, le centre de formation du Barça. Je n’ai pas mis plus de joueurs du centre de formation parce que les lois me l’interdisent. "Gavi, le match qu’il fait est spectaculaire. Il est incroyable, sa personnalité, son ambition. C’est le futur du club. Pas seulement lui, mais aussi Araujo, Riqui Puig, Balde, Nico, Abde… C’est une génération fantastique. Même meilleure que celle de Busquets, Pedro etc. Je n’ai pas mis plus de joueurs du centre de formation parce que les lois me l’interdisent. Moi, à leur âge, j’étais effrayé. Eux, ils sont merveilleux", conclut Xavi. Il ne reste plus qu'à cette jeunesse à montrer que l'ancien milieu de terrain a raison. Ca tombe bien, le Barça rejoue déjà ce mercredi face à Séville en match de rattrapage.

3️⃣-2️⃣ | Nico Gonzalez marque le dernier but du match ! ???????????? #BarçaElche pic.twitter.com/NS8trF5tbC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 18, 2021