FC Barcelone: Bartomeu, d'homme providentiel à président abhorré

Plébiscité à la surprise générale en 2015, détesté en 2020: entre dettes, scandales et faux-départ de Lionel Messi, c'est un mandat médiocre que boucle le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, qui a annoncé sa démission mardi soir, à cinq mois des prochaines élections.

L'année 2020 aura été celle du déclin pour le Barça, plus encore pour son président. Et pas seulement parce qu'il a laissé la Liga au Real Madrid, parce qu'il a perdu les deux clasicos contre ce rival honni (dont le dernier samedi à domicile, 3-1) et parce qu'il a été humilié par le Bayern (8-2) en quart de finale de Ligue des champions.

Bartomeu, 57 ans, est la cible de toutes les critiques depuis janvier 2020: le limogeage de l'entraîneur Ernesto Valverde alors que l'équipe était première au classement de Liga, ainsi que la nomination du quasi-inconnu Quique Setién, ont été mal comprises par les fans, qui attendaient le retour de la légende Xavi.

Depuis, l'homme d'affaires catalan, "socio" (supporter-actionnaire) du Barça depuis ses onze ans, collectionne les casseroles.

En février, le club a dû démentir qu'il soit à l'origine d'une campagne de calomnies visant des figures du club sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image... du président.

Une enquête judiciaire est toujours en cours pour des suspicions de corruption, car le montant réglé (1 M d'EUR) est six fois supérieur au prix du marché...

Puis en mars, en pleine pandémie de nouveau coronavirus et alors que le club est en proie à de grosses difficultés financières, six membres du comité d'administration démissionnent sur fond de désaccords avec Bartomeu.<



Arrivé par le basket

Jusqu'à ce mardi soir, Bartomeu avait traversé ces crises sans fléchir, en maintenant une posture forte et en assurant faire primer les intérêts du Barça devant ceux de Messi notamment.

C'est encore le cas ce mardi : Bartomeu a préféré rester fidèle à ses convictions et a refusé de se plier à la volonté des opposants, qui voulaient organiser le referendum de destitution les 1-2 novembre comme le veut le délai prévu par les statuts du club, au lieu des 15-16 novembre, comme voulu par la direction actuelle pour des raisons sanitaires.

Le président catalan a souvent été brouillon dans sa gestion et dans sa communication, que ce soit avec les joueurs (Messi a affirmé que le président ne lui a "pas accordé d'attention" et qu'il "n'a pas tenu sa promesse"), ou avec le grand public (comme lorsqu'il a accusé les joueurs de refuser de baisser leurs salaires pendant le confinement, avant qu'ils annoncent eux-mêmes accepter d'aider le club).

Directeur général de la multinationale ADELTE, spécialisée dans l'ingénierie pour ports et aéroports, Bartomeu a fait ses premiers pas au sein des sections basket et hand du FC Barcelone en 2003, quand, avec son ami Sandro Rosell, il ont tous deux rejoint le comité de direction en faisant partie de la liste de Joan Laporta.

Une première expérience plutôt brève, puisque Bartomeu démissionne deux ans plus tard, en 2005, pour cause de désaccords avec le président.

Mais en 2010, quand Rosell monte une liste avec Bartomeu comme N.2 et remporte les élections avec 61% des voix des "socios", Bartomeu est nommé vice-président.

Enquête judiciaire

En janvier 2014, Rosell, sous le coup d'une enquête judiciaire pour le transfert présumé illicite de Neymar en provenance de Santos à l'été 2013, démissionne, et Bartomeu assure la présidence par intérim.

Il est élu avec 54% des voix en juillet 2015, en devançant notamment Laporta. L'épilogue d'une année 2015 triomphale, puisque le Barça, porté par le trident Messi-Suarez-Neymar, réalise un triplé historique avec la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions.

Mais depuis, le Barça a échoué à quatre reprises en quarts de finale de C1, dont cette année au terme d'une déroute historique (8-2) contre le Bayern Munich, et une fois en demi-finale (3-0, 0-4 contre Liverpool en 2019). Le mal-être a rongé le public, puis le vestiaire, Lionel Messi en tête.

Bartomeu, père de deux enfants, a bien tenté d'amorcer la révolution du Barça, en limogeant l'incompris Quique Setién pour engager Ronald Koeman, en prolongeant le prodige Ansu Fati et en avançant les prochaines élections pour la présidence du club de juin au 20 mars 2021...

Mais ça n'a pas suffi. Le chef détesté ne verra pas le chantier de reconstruction de son club aller à son terme. La nouvelle ère du FC Barcelone s'ouvrira sans Josep Maria Bartomeu.