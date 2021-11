Finale 2015 : FC Barcelone - River Plate (3-0) - Finale 2015 - Coupe du Monde des Clubs - 20/12/2015 Le FC Barcelone, avec Thomas Vermaelen, a remporté le Mondial des clubs pour la troisième fois, un record, en battant les Argentins de River Plate en finale, 3 à 0, dimanche à Yokohama, au Japon. Déjà lauréat en 2009 et 2011, le FC Barcelone a remporté pour la 3e fois le Mondial des Clubs en battant River Plate 3-0 en finale, dimanche, à Yokohama. Lionel Messi (36e) et Luis Suarez (49e et 68e) ont inscrit les buts catalans. Thomas Vermaelen est monté à la 81e minute à la place de Javier Mascherano. Il est le deuxième Belge à remporter cette compétition avec son club après Daniel Van Buyten, vainqueur en 2013 sous les couleurs du Bayern Munich.