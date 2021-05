Euro 2020 : Sergio Ramos absent de la sélection espagnole, aucun joueur du Real sélectionné

Sergio Ramos n'a pas été inséré dans la liste de 24 joueurs sélectionnés par Luis Enrique pour défendre les couleurs de l'Espagne au prochain Euro 2020.

Le capitaine de la sélection espagnole souffre d'une tendinite aux ischio-jambiers et n'a pas été jugé apte à disputer le championnat d'Europe par le sélectionneur. Il n'a joué que 5 matches en 2021 pour le Real Madrid. "J'ai décidé qu'il ne serait pas dans la liste parce qu'il n'a pas pu jouer cette saison, particulièrement depuis janvier", a déclaré Luis Enrique pour justifier l'absence du défenseur du Real Madrid, 35 ans.

"Je l'ai appelé hier (dimanche), ça a été dur, difficile. Je me sens mal, parce qu'il est très professionnel et il aide beaucoup la sélection. Et il pourra encore l'aider dans le futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe", a indiqué le sélectionneur.

D'ailleurs, aucun joueur du Real Madrid ne disputera l'Euro avec l'Espagne, un fait inédit pour la Roja. Aymeric Laporte, tout juste naturalisé, figure, lui, dans cette liste de 24 joueurs.

